Maroc: bonne nouvelle pour les policiers!

Les fonctionnaires de la Sûreté nationale vont bénéficier d’augmentations de salaires, à l’aube de la prochaine année 2019. Et ce, à partir de 500 DH pour chaque grade, en commençant par celui d’agent de police, ainsi que d’indemnités de logement, rapporte le quotidien Al Massae de ce week-end des 28 et 29 avril.

Selon un document cité par le média, cette initiative coïncide avec le protocole d’accord se rapportant aux augmentations de salaires des fonctionnaires des administrations publiques, des collectivités locales, ainsi que des employés d’institutions publiques des échelles 6,7,8 et 9. De même que de celles des fonctionnaires des échelons 1 à 5 de l’échelle 10, sachant que ces augmentations ne dépasseront guère les 300 DH, réparties sur trois ans, à partir du 1er janvier 2019.

Concernant les sécuritaires, ces augmentations interviennent après la visite du roi Mohammed VI au siège de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ajoute le journal. Visite pendant laquelle le Souverain avait assisté à l’inauguration du nouvel Institut de formation spécialisée et réitéré la Haute sollicitude dont il entoure cadres et fonctionnaires de la DGSN, ainsi que sa considération de leurs efforts et sacrifices.

Ces futures augmentations et indemnités, précise le quotidien, font également suite aux voeux et directives royaux dont l’objectif est d’assurer à la famille de la Sûreté nationale les moyens nécessaires et les ressources humaines indispensables, Ceci, afin qu’elle puisse remplir les nobles missions qui lui sont assignées dans les conditions les meilleures.

Larbi Alaoui