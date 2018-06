Maroc: bientôt des « mokhaznis » nouvelle génération!

De nouvelles brigades des Forces auxiliaires sont pressenties pour leur déploiement dans les grandes villes du Royaume! Leur mission sécuritaire consiste à leur participation active et effective de lutte contre la criminalité et de protection efficiente des citoyens et des biens, aussi bien publics que particuliers.

Ces « mokhaznis » nouveau look ont été soumis à des entraînements intensifs durant plusieurs mois, rapporte le quotidien Al Massae de ce vendredi 1er juin. Les concernés étaient répartis en quatre unités à l’Ecole de formation des cadres des Forces auxiliaires de Benslimane, sous la houlette de plusieurs officiers de l’institution des forces d’appui chargés de maintien de l’ordre public, ainsi que de cadres étrangers, en majorité Français.

Le journal précise que ces nouvelles brigades ont été initiées au maniement des armes et à la façon de faire face lors d’évènements causant le trouble de l’ordre public ou de manifestations non autorisées par les lois régissant le pays. De même que leur entraînement comportait aussi le maniement du tonfa « made in Japan ». Il s’agit d’un bâton de défense, en bois ou en polymère, arme utilisée aussi bien en art martial que par les forces de l’ordre en cas de besoin.

Larbi Alaoui