Maroc: attention au lait qui se vend dans la rue

Elle a ajouté que le lait non traité peut causer de graves maladies comme la tuberculose, à cause de la bactérie Mycobacterivm bovis se trouvant chez les vaches. Il peut également causer la Brucellose, appelé également la fièvre de Malte, une maladie rare pouvant entraîner des complications graves si un traitement n’est pas rapidement mis en place.

Omar reçoit des litres de ce de lait en provenance de plusieurs fermes à Benslimane dans des barils en plastique, appartenant, à la base, aux usines qui y mettent leurs produits industriels chimiques. Il assure que 200 litres de lait informel se vendent quotidiennement: 100 litres sont vendus dans des sachets ou des bouteilles, 40 litres sont fermentés pour la fabrication du fromage et 60 litres servent à la fabrication du petit lait et du beurre.

Dans une déclaration à Le Site info, une source de l’institut Pasteur, à Casablanca, a affirmé que le lait non traité est dangereux pour la santé des consommateurs vu que ce produit est un véritable « nid à microbes ». Le lait contient du calcium, des protéines, des vitamines et des glucides, ce qui favorise la formation de microbes.

Le Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) tire la sonnette d’alarme contre le lait informel, largement consommé pendant Ramadan. Selon son rapport annuel, ce produit est en tête de liste des causes d’intoxications chez les Marocains.