Maroc: arrestation d’un homme qui faisait l’objet de 7 avis de recherche

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, poursuit la DGSN, notant que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de sécurité pour lutter contre le trafic de drogues et de psychotropes.

Le suspect, âgé de 33 ans, a été arrêté dans la commune rurale Chouihia, à 30 km en direction de Nador, ajoutant que les opérations de fouilles effectuées dans son domicile ont permis la saisie d’une voiture portant des plaques d’immatriculation falsifiées, d’un kg d’une substance blanche suspecte qui fait l’objet d’une expertise pour déterminer sa nature, de 1.461 comprimés d’ecstasy et de 140 grammes de chira, outre d’importantes sommes d’argent en monnaie nationale et en devises étrangères.

La brigade de la police judiciaire de Berkane a arrêté, mercredi soir, un individu qui faisait l’objet de sept avis de recherche à l’échelle nationale pour trafic de drogues et de psychotropes et commercialisation de boissons alcoolisées de contrebande.