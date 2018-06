Maroc: à qui profite le boycott ?

Les rapports de force entre les entreprises ont-ils été chamboulés à cause de (ou grâce à) la campagne de boycott lancée sur des pages Facebook depuis le 20 avril dernier? Des données, concernant les trois secteurs ciblés, semblent privilégier une réponse affirmative à la question.

Pour les hydrocarbures, la société française Total a réalisé de plus grands bénéfices que ses concurrentes de la place selon nos informations. Pour les eaux minérales, les « rentrées pécuniaires » de Sidi Ali ont été partagées entre plusieurs sociétés du secteur. Mais la part du lion a échu aux Brasseries du Maroc et son eau de source Aïn Ifrane, alors que des entreprises importatrices d’eaux espagnoles ont aussi bénéficié du boycott.

Qu’en est-il du secteur de laitier (l’or blanc)? C’est la société Copag, productrice du lait Jaouda et de ses dérivés qui s’est le plus frotté les mains. Elle s’est accaparée du marché en lieu et place de Centrale Danone qui a connu un recul avéré. Copag a ainsi réalisé un bond considérable. Elle est devenue l’acteur numéro 1 du secteur et ce, en un temps record. Les chiffres sont éloquents et n’ont point besoin de dessin. Toujours d’après les chiffres que nous avons obtenu, un mois et demi après le début de la campagne de boycott, Copag est passée d’une part de marché de 23% à 33%, alors que Centrale Danone a dégringolé de 46,7% à 18,3%.

Par ailleurs, une source ayant assisté à la rencontre du ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, avec les professionnels du secteur, vendredi dernier, a fait à Le Site info des déclarations assez surprenantes. Pour les professionnels du secteur, Jaouda utilise du lait recomposé (blend), à partir de grandes quantités de poudre déshydratée importée. A noter qu’il s’agit d’une pratique tolérée par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSAA), mais pas en grandes proportions.

De leur côté, les données chiffrées de l’Administration des douanes et des impôts indirects confirment que les importations de Copag en poudre déshydratée ont quintuplé depuis un mois et demi. De 200.000 tonnes en mars dernier, elles sont passées à 800.000. Au mois de mai, elles ont caracolé à 1 million de tonnes, sachant que cette poudre est essentiellement tolérée dans la fabrication des yaourts et des dérivés du lait.

Ce dernier cas a été confirmé à Le Site info par Moulay Mhammed Loultini, président de Copag. « Une chose normale car on ne peut fabriquer des yaourt et autres produits dérivés rien qu’avec du lait entier », a-t-il précisé. Mais il a également tenu à affirmer que cette poudre déshydratée n’est aucunement utilisée dans la composition du lait entier Jaouda. Et il en veut pour preuve le fait que tous les produits de l’entreprise sont contrôlés par les services de l’ONSSA.

Alors, on peut se demander, à propos de ces contradictions: y a-t-il « de l’eau dans le gaz »?

Mohamed Baba Hida et Larbi Alaoui

