Maroc: 900 écoles fermées à cause du mauvais temps

Depuis plusieurs jours déjà, une vague de froid traverse le Maroc, entraînant chutes de neige et pluie abondantes. Résultat, plusieurs routes barrées et désormais 900 écoles qui accueillaient plus de 100000 élèves ont été fermées.

Dans un récent communiqué du ministère de l’Education Nationale, de la formation Professionnelle, de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, il a été annoncé que 900 établissements scolaires ont été fermés à cause du mauvais temps.