Maroc 2026: ce qu’a dit Lekjaa aux présidents des fédérations africaines

A son tour, la secrétaire d’Etat chargée du Tourisme et membre du comité de candidature du Maroc, Lamia Boutaleb a déroulé un exposé dans lequel elle a affirmé que le Maroc dispose de tous les moyens logistiques et organisationnels pour organiser la Coupe du monde, dont une offre hôtelière capable d’accueillir l’ensemble des supporters si le Royaume organise cet événement faîtier du football mondial.

Comme annoncé précédemment par Le Site info, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ a présenté, ce mardi dans la capitale ghanéenne, Accra, un exposé détaillé sur le dossier de candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial 2026, en présence du président de la CAF, Ahmad Ahmad, des membres du bureau exécutif de la CAF et des présidents des Fédérations africaines des six zones relevant de la CAF.