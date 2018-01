Mais qui est le propriétaire de la Bugatti Chiron qui a débarqué au Maroc?

Une deuxième source nous dit pourtant qu’il s’agit d’un homme d’affaire casablancais qui a acheté le bolide à son fils. Et la dernière information qui circule est que c’est l’ambassade du Qatar au Maroc qui a fait venir ce véhicule. Un document non authentifié circule sur la Toile, notifiant une demande de livraison de la Bugatti Chiron. Contactée par nos soins, l’ambassade n’a pas souhaité se prononcer sur ce sujet. Le mystère reste donc entier.

Une première source nous a affirmé que la voiture la plus chère au monde appartient à un milliardaire marocain qui vient de l’acquérir pour la bagatelle de 2,75 millions d’euros. Débarqué le 30 décembre à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, le véhicule superpuissant appartiendrait donc à l’un des plus grands fortunés de Marrakech, frère du responsable d’un parti politique. Rappelons que les rumeurs indiquaient que la voiture était destinée à un richissime saoudien.