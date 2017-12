Mais pourquoi Ilyas El Omari a-t-il rencontré Khaled Mechaal?

Invité par le Parti de la Justice et du Développement (PJD), Khaled Mechaal, ancien leader du Hamas, est au Maroc depuis mardi dernier. Le fait qu’Ilyas El Omari, secrétaire général du PAM, farouche adversaire du parti de la Lampe, le reçoive a suscité moult interrogations.

Et Ilyas El Omari n’est pas à une contradiction près! Après avoir fustigé, à plusieurs reprises, les islamistes, il vient d’accueillir en grande pompe l’un de leurs plus illustres représentants dans le monde arabe.

Il s’agit, en l’occurrence, de Khaled Mechaal, l’un des dirigeants emblématiques de l’organisation palestinienne Hamas. Cet accueil des plus chaleureux a eu lieu cette semaine au siège du Parti Authenticité et Modernisme (PAM), à Rabat.

Et El Omari, qui a pour credo « la lutte contre les islamistes », comprenez par là le Parti de la Justice et du Développement (PJD), en premier lieu, a reçu la délégation conduite par Mechaal. Selon le communiqué du PAM les deux parties ont discuté de la cause palestinienne et le secrétaire général du PAM en a profité pour réitérer la solidarité officielle du Royaume concernant les droits et revendications légitimes du peuple palestinien frère. Et de préciser que la cause palestinienne demeure l’une des plus importantes préoccupations de toutes les composantes des Marocains, sans nulle exception.

De son côté, Khaled Mechaal n’a pas tari d’éloges sur la position marocaine et a exprimé sa grande estime au PAM auquel il a renouvelé son désir de renforcer les liens, chaque fois qu’il aura l’opportunité de se rendre au Maroc. A noter que la rencontre s’est déroulée en présence des membres du Bureau politique du parti du Tracteur, dont la députée Aziza Chagaf, ainsi que de Habib Belkouch et de Mohamed Maâzouz.

Larbi Alaoui