Casablanca: la mairie devra verser 3 milliards de dhs à M’Dina Bus

C’est un véritable choc pour la mairie de Casablanca qui doit verser trois milliards de dirhams à M’Dina Bus, la société chargée de la gestion déléguée du transport commun par bus dans la métropole. Ces chiffres ont été relevés par un cabinet international d’audit qui a été recruté au prix fort par… la mairie!

Selon le journal Assabah, le maire Abdelaziz El Omari est en effet tombé dans le piège en voulant évaluer les comptes de la société entre 2004 et 2017 avant de mettre fin au contrat liant les deux parties. La nouvelle est tombée comme un couperet à quelques jours d’une réunion à la mairie prévue la première semaine de février concernant la restructuration du transport commun à Casablanca. Dans son programme annuel, cette dernière a décalé la date de rupture du contrat avec M’dina Bus, prévue à la base en ce début 2018, pour 2019.

La cabinet d’audit a ainsi révélé que la société perdait 140 millions de dirhams par an à cause du non-respect par la mairie du cahier de charges. Le journal précise que la société a enduré le pire pendant ces derniers mois afin d’assurer sa mission et préserver son équilibre financier face au manque d’engagement de la mairie. Cette dernière n’a, entre autres, pas respecté l’exclusivité réservée à M’dina bus sur certaines lignes «volées» par trois autres prestataires dont le contrat a pris fin depuis 2009, d’autant plus qu’il s’agit de lignes très rentables. Pourtant, la société sert, à perte, certaines lignes comme Mediouna, Nouaceur et Mohammedia.

M’dina bus reproche également à la mairie de n’avoir pas respecté l’engagement des passages réservés à ses bus, comme noté dans le cahier des charges, afin d’optimiser les délais des trajets. Assabah souligne que le bus roule à 3km/h pendant les heures de pointe, causant d’énormes retards malgré la quantité de véhicules mis à disposition.

