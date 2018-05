Lydec: un Casablancais reçoit une facture de 21.000 dirhams!

En février 2018, et après des réclamations de clients, la Lydec a apporté des éclaircissements sur son système de tarification et de facturation.

Force est de constater que les factures de la Lydec, délégataire de la distribution de l’eau, de l’électricité, de l’assainissement et de l’éclairage public à Casablanca et Mohammedia, font toujours polémique.

Un Casablancais a eu le choc de sa vie en découvrant la facture (trop) salée de l’eau et de l’électricité du mois d’avril. Selon le journal Al Massae, il a été surpris d’apprendre qu’il devra payer 20.704 dirhams pour l’eau et 422 dirhams pour l’électricité, soit un total de 21.126 dirhams !