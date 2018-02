Lycées français du Maroc: voici les nouvelles dates des examens 

Compte tenu de tout cela et suivant ce qui ce fait en France, les épreuves écrites du Baccalauréat pour l’année 2018 débuteront le lundi 18 juin et les écrits du Diplôme National du Brevet se dérouleront les 28 et 29 juin.

