Loubna Abidar tacle Hakkaoui au sujet des 20 dirhams !

Connue pour ses sorties pour le moins controversées, Loubna Abidar n’a pas dérogé à la règle. Encore une fois!

Sur sa page officielle, l’actrice n’a pas hésité à tacler la ministre de la Solidarité, du développement et la famille, Bassima Hakkaoui, dont les propos sur la pauvreté avaient créé un tollé sur les réseaux sociaux.

« Celui qui gagne vingt dirhams par jour n’est pas pauvre. A cette somme, tu peux t’acheter une corde et te pendre », a écrit l’actrice, non sans ironie. Elle ajoute, dans son statut, qu’il est également possible de se procurer, avec ces 20 DH, de la mort aux rats et de l’acide chlorhydrique. « Je ne vous conseille pas de prendre de l’essence. Cette somme ne suffira pas pour vous immoler par le feu en entier », souligne-t-elle.

À noter que la ministre avait affirmé, il y a quelques jours, que ceux qui gagnent vingt dirhams par jour ne vivent pas dans l’extrême pauvreté. Par la suite, elle a expliqué que ses propos avaient été mal compris. Comme d’habitude!

S.L.