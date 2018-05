Loterie USA: voici le nombre de Marocains tirés au sort annuellement

Dans la soirée du 15 mai, 100.000 Marocains, comme chaque année, avaient les yeux rivés sur le site du département d’Etat Américain qui allait publier les résultats de la loterie des visas de diversité pour l’immigration aux Etats-Unis.

Ceux qui ont soumis leurs candidatures n’ont pas hésité à partager le verdict sur les réseaux sociaux et la plupart, bien évidemment, n’ont pas décroché le sésame, tombant sur un «Has not been selected».

Depuis 1995, date de la mise en place de ce programme, un million de personnes à travers le monde ont réussi à obtenir une carte de résident permanent. Au Maroc, entre 900 et 1000 citoyens chanceux sont annuellement tirés au sort, obtiennent la Green Card et refont leur vie au pays de l’oncle Sam.

Une fois aux Etats-Unis, les chanceux de la loterie sont considérés comme résidents permanents et ont tout a à fait la possibilité de travailler.

Toutefois, le «diversity immigrant visa program», qui permet tous les ans à 50 000 étrangers de s’installer et de travailler aux Etats-Unis, est malheureusement dans le viseur du président américain Donald Trump qui souhaite la supprimer. L’annonce a été faite après l’attentat du 31 octobre 2017 à New York, et dont l’auteur était un Ouzbek détenant une Green Card grâce à la loterie.

N.M.