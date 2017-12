L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Cette double consécration du Maroc dans le domaine de la migration est une reconnaissance du rôle pionnier qu’il joue dans la gestion migratoire dans le monde en général, et particulièrement en Afrique et dans l’espace euro-méditerranéen, sachant que le roi Mohammed VI a été désigné par ses paires africains, comme leader de l’Union africaine sur cette thématique.

Cette Conférence viendra compléter les travaux du Forum mondial sur la Migration et le Développement, co-présidé par le Maroc et l’Allemagne, et dont le 11e Sommet se tiendra à Marrakech, du 5 au 7 décembre, soit la veille de cette Conférence.

L’Assemblée générale de l’ONU a ainsi adopté, à l’unanimité, une résolution sur les modalités de ce rendez-vous, dans laquelle elle a décidé que « la conférence intergouvernementale, intitulée: Conférence intergouvernementale chargée d’adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, se tiendra au Maroc les 10 et 11 décembre 2018 ».