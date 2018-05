L’ONCF change ses horaires pour Ramadan

Axe Casablanca – Rabat – Kénitra: La cadence d’un départ toutes les 30 minutes entre Casablanca Port et Rabat sera maintenue du lundi au vendredi, de 6h35 à 18h15. Arrêt des trains de 15h40 de Casa Port vers Rabat- Kenitra, et de 15h10 de Salé Tabriquet vers Casa Port, dans les gares intermédiaires (Témara, Skhirat et Bouznika).

