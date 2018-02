Loi contre la violence à l’égard des femmes: ce qui va changer 

Cette loi a pour objectif de combattre tous les types d’harceleurs, notamment dans les lieux publics et ceux utilisant les nouvelles technologies à des fins de violence. En effet, un accusé risque un à six mois de prison et des amendes allant de 2.000 à 10.000 dhs. A noter que les peines peuvent atteindre 5 années de prison ferme lorsqu’il s’agit d’une victime mineure.

