Logements de fonction illégaux: Amzazi hausse le ton

Le dossier des logements de fonction, illégalement occupés par des responsables du ministère de l’Education nationale, n’a pas encore trouvé l’issue escomptée. Les mis en cause ne veulent pas entendre raison et libérer ces logements du domaine dont ils n’ont plus aucune raison administrative de s’accaparer.

Il s’agit d’anciens directeurs d’académies, mais aussi de délégués et de chefs de service encore en exercice, rapporte le quotidien Al Massae. Et tous défient en quelque sorte le ministre de l’Education nationale Said Amzazi en s’obstinant à ne pas exécuter les décisions judiciaires les sommant de rendre les clés des logements qu’ils occupent illégalement.

A noter que ces jugements datent de plusieurs semaines et certains d’il y a à peine quelques jours. Le verdict a ainsi été en faveur des académies de trois régions du Royaume, Casablanca- Settat, Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Et de hauts responsables du ministère de tutelle ont accusé réception de jugements auxquels ils refusent toujours de se soumettre.

Les sources du journal déclarent que le ministère de l’Education nationale essuie des pertes énormes, évaluées à des millions de dirhams, du fait de l’exploitation illégale de ces logements de fonction transformés en maisons d’hôtes et autres établissements touristiques et de loisirs.

Déjà du temps de l’ex-ministre Mohamed Hassad, des commissions avaient pointé ces dysfonctionnements et envoyé des avertissements à leurs occupants hors-la-loi. Ces commissions ont fait le même constat depuis que c’est Said Amzazi qui est à la tête du département. Mais la situation n’a pas changé d’un iota!

Le ministère de l’Education nationale serait-il dans l’obligation de récupérer ses biens en recourant à une procédure d’expulsion? Le quotidien privilégie cette solution ultime et écrit que Said Amzazi pourrait envisager d’user des grands moyens afin de déloger les occupants irréguliers des logements de fonction. Par la force obligatoire de la loi, si c’est nécessaire!

Larbi Alaoui

