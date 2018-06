Lions de l’Atlas: un éminent médecin prend la défense du staff médical

L’intervention du staff médical de l’équipe nationale, lors de la rencontre Maroc-Iran, n’a pas plu à tout le monde. Des médias étrangers, ainsi que de nombreux internautes, ont critiqué la manière dont Noureddine Amrabat, victime d’une commotion cérébrale a été traité. De « l’eau sur le visage » et des « claques » ont déclenché ce « bad buzz ».

Ghassane El Adib, chef de service réanimation du CHU de Marrakech, a fait une mise au point. Ce professeur qui connait bien les cas de commotion cérébrale a affirmé que le staff médical des Lions de l’Atlas a très bien réagi et a respecté les règles de la FIFA, ainsi que les recommandations internationales.

« Ils ont pris des décisions rapides et appropriées à la situation. Un article de la presse anglaise a rapporté des tweets de personnes qui ne connaissent pas le domaine de la santé. Ce sont des américains et des Sud-africains qui ont sûrement une dent contre notre pays et ont lancé un buzz inutile. Je vous invite à regarder cette vidéo (voir ci-dessous) et vous comprendrez que l’attitude des médecins marocains est super pro », a-t-il affirmé. Dont acte.

« Amrabat a été immédiatement transporté à un hôpital à Saint-Pétersbourg et a subi tous les examens nécessaires dont un scanner qui a montré que son état est normal », avait rassuré le médecin de la sélection nationale Dr. Abderrazak Hifti, ajoutant que le staff avait tout de même décidé de le garder sous contrôle pendant 24h à l’hôpital.

Amrabat a ensuite quitté l’hôpital pour rejoindre le camp de base, mais il ne s’entraînera pas pendant une semaine. Dans une vidéo postée sur Youtube, Amrabat a rassuré les supporters marocains sur son état de santé.

Rappelons enfin que les protégés d’Hervé Renard se sont inclinés 1-0 face à l’Iran dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp de Bouhaddouz. Le mercredi 20 juin, ils affronteront le Portugal pour le compte de la 2e journée au stade de Loujniki dans la capitale russe, et enfin l’Espagne le lundi 25 juin à Kaliningrad. Les coéquipiers de Mehdi Benatia n’ont pas d’autre choix que de créer une grande surprise face au Portugal pour espérer continuer l’aventure.

S.L.