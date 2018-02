L’Intérieur fait un premier bilan de « Tanger-Métropole »

Dans une déclaration à la presse au terme de cette réunion, le ministre de l’Économie et des Finances, Mohamed Boussaid a fait observer que ce plan de développement (2013-2017) a nécessité un investissement global de plus de 7,6 milliards de dirhams, précisant que ce programme concerne, notamment l’environnement urbain, l’environnement social, les domaines de la santé, du sport, les équipements culturels ainsi que l’environnement cultuel.

Après la mise en œuvre optimale du programme « Tanger-Métropole », le moment est venu pour réfléchir sur un autre programme axé plus particulièrement sur la promotion de l’emploi au niveau de la région, a indiqué Laftit, précisant que Tanger dispose suffisamment d’infrastructures et d’outils pour réussir ce pari.