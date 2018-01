L’Inde, prochaine destination du roi Mohammed VI

A noter qu’une délégation d’hommes d’affaires indiens avait visité le Maroc en début d’année dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, les échanges économiques en particulier. A cette occasion, le président de la délégation Khaled Khan avait appelé le Maroc et l’Inde à construire un modèle type de coopération économique et à développer une alliance stratégique dans le secteur commercial.

