L’incroyable histoire d’un vélo volé à Paris et retrouvé à Casablanca (VIDEO)

La vidéo fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. C’est l’histoire surprenante d’une bicyclette volée à Paris et retrouvée à Casablanca.

Cela a commencé il y a environ un an à Paris, lorsqu’une bicyclette a été volée. Mais attention, pas n’importe laquelle! Une KJ10014 , un « smart bike » de l’entreprise VanMoof. Cette bicyclette a été conçue par deux frères néerlandais qui veulent révolutionner le monde du vélo.

Et ce sont les deux frères qui vont mener l’enquête sur cette bicyclette. Le signal GPS qui y est incorporé les mènera jusqu’au Maroc, plus précisément à Casablanca. C’est un certain Cherkaoui, qui retrouvera la bicyclette et son nouveau propriétaire.

Anas, celui qui a acheté le « smart bike » , ne se doute de rien, mais la bicyclette a enfin été retrouvée! L’histoire ne s’arrête pas là. Les deux frères feront une plus grande découverte.

Anas qui a acheté la bicyclette sur Internet les emmène jusqu’à celui qui revend tous types de deux roues. Un local décrit par les auteurs de la vidéo comme étant « le paradis des bicyclettes volées ». Toutes des bicyclettes de luxe dont le prix dépasse largement les 20.000 dirhams.

Vers la fin de la vidéo, « Vanmoof » font savoir qu’ils travaillent actuellement avec les autorités locales pour démanteler ce trafic. Et les deux frères décident également de redonner à Anas la précieuse bicyclette pour sa collaboration. Tout est bien qui finit bien.

Faiza Rhoul