Lillian Thuram soutient Maroc 2026 (PHOTOS)

Il y a lieu de rappeler que Maroc 2026, qui s’engage à offrir au monde une Coupe du Monde impeccable empreinte de passion et porteuse d’un message fort de paix, de fraternité et de respect entre les peuples, place la jeunesse marocaine et africaine au cœur de sa vision.

En marge de ce concours qui va toucher plusieurs dizaines de milliers d’enfants, le Comité Maroc 2026 a noué un partenariat avec la Fondation Lilian Thuram – Education contre le Racisme, créée par le défenseur légendaire de l’AS Monaco, de la Juventus et du FC Barcelone, afin de promouvoir les valeurs de tolérance, de respect de l’autre et de fair-play auprès des jeunes.