L’hôtel CR7 de Ronaldo ouvrira bientôt ses portes à Marrakech

Ce nouveau complexe hôtelier, s’ajoute aux deux autres déjà ouverts à Lisbonne et Funchal. Par ailleurs, le groupe hôtelier ouvrira d’autres établissement à Madrid et New York en 2020. Mais le choix de Marrakech, ne choquera personne, car la star des merengues passe beaucoup de temps dans la ville ocre.

L’annonce a été faite par José Roquette, directeur du développement de Pestana, chaîne qui a comme associé la star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. La star du Real a contribué à 50% des investissement. Les travaux avaient déjà débuté et l’établissement comptera 164 chambres, et devrait ouvrir au public dans « environ 18 mois », précise le site Business Immo.