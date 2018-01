L’Espagne installe des caméras de surveillance très sophistiquées à Sebta

Ressortissants marocains à Sebta, ne souriez pas, vous êtes filmés! L’Espagne installe des caméras de vidéosurveillance très sophistiquées au préside occupé. Elles ont pour mission de reconnaître les traits d’un visage, même ayant subi des opérations de chirurgie esthétique ou après rides et autres changements dus à l’avancement de l’âge.

Ces caméras ont également pour tâche de vérifier les plaques d’immatriculation des voitures de ressortissants marocains, qu’elles soient fausses ou pas, et de fournir toutes ces informations aux autorités espagnoles de la ville occupée, via un centre de télésurveillance. Elles seront fixées dans les places, avenues et viendront en soutien avec les autres mesures sécuritaires de la Guardia Civil et de la police nationale, selon les autorités locales du préside occupé.

De même que les 65 caméras que les autorités espagnoles de la ville de Sebta comptent installer, et dont le prix est financé par l’Union européenne, le site local El Faro de Ceuta, parle d’un montant de plus de 2,5 millions d’euros. Thermiques ou infrarouges, elles filment les personnes, véhicules et objets, même dans les ténèbres les plus opaques.

A noter également que les autorités espagnoles comptaient utiliser des drones en vue de surveiller le poste frontière et, ainsi, recueillir toutes les informations concernant les potentiels passages en force des migrants. Ce qui aurait permis en même temps de diminuer l’effectif des gardes-frontière. Mais ce projet a été abandonné des suites de la crise diplomatique hispano- marocaine qui s’en était suivie.

Larbi Alaoui