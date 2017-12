A l’occasion de la Journée internationale des migrants, le Haut commissariat au Plan a publié un rapport sur les étrangers qui habitent au Maroc, sur la base des données du Recensement général de la population et de l’habitat de 2014.

Tout d’abord, sur une population de 33,8 millions d’habitants recensés en 2014, il y aurait plus de 84000 étrangers au Maroc, soit une proportion de 0,25% de l’ensemble de la population. Sur ces 84000 personnes, 40% sont des européens et 41,6% de Maghrébins et de Subsahariens. Il y a une nette domination de la communauté française (25,4%) suivie de la sénégalaise (7,2%), de l’algérienne (6,8%) et 6,2% de Syriens. Plus de la moitié (66, 5%) ont entre 15 et 59 ans.

Quelque 80000 sont installés en milieu urbain, près de 85% de cette population est répartie sur cinq régions du Maroc. Il s’agit, par ordre d’importance, de la région du Grand Casablanca-Settat (36,5%), Rabat-Salé-Kénitra (23,0%), Marrakech-Safi (10,2%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (8,5%) et Fès-Meknès (6,6%).

Ils se concentrent dans six grandes agglomérations, principalement Casablanca (28,6% ou 23993) suivi de la préfecture de Rabat (14,8% ou 12412), Marrakech (8,0% ou 6694), Tanger-Assilah (6,1% ou 5155), Agadir-Ida-Ou-Tanane (4,4% ou 3704) et Fès (4,2% ou 3509).

