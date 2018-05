Tarawih au Maroc: obligatoire ou pas? (VIDEO)

La prière des « tarawih » du mois sacré de Ramadan, obligation (fard) ou tradition (sunna)? Les avis des Marocains sont partagés là-dessus. Beaucoup pensent que même si les « tarawih » ne sont pas une obligation religieuse, le fait qu’elles ne soient spécifiques qu’à Ramadan est largement suffisant pour que le jeûneur prenne la peine de s’y astreindre. « A moins que certaines contraintes personnelles ne vous en empêchent », tempère toutefois un jeune homme pro-« tarawih ».

D’autres citoyens, en revanche, pensent que c’est un « fard » ramadanesque. « Ramadan est un mois de jeûne, de recueillement, de piété et de prières. Et comme les « tarawih » font partie de ces dernières, il est donc normal qu’elle soient considérées comme une obligation religieuse », soutient mordicus un autre citoyen.

Un troisième est encore plus catégorique et n’en démord pas. Selon lui, quand on n’a aucun handicap ou quand on n’a pas quelque chose d’important à faire après la rupture du jeûne, »il est obligatoire de prier! ».

Larbi Alaoui

Sur le même thème