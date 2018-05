Les relations entre le Maroc et la Tunisie se renforcent

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Nasser Bourita et son homologue tunisien, Khémaies Jhinaoui, ont procédé, mardi à Tunis, à la signature de deux conventions de coopération dans le domaine de l’aviation civile.

La première convention liant le ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale et le département tunisien du Transport, porte sur les mécanismes à mettre en place pour le renforcement de la coopération technique entre Rabat et Tunis dans le domaine de l’aviation civile.

En vertu de ce document, les deux parties, animées d’une forte volonté de garantir un transport sûr et efficace en conformité avec les normes de l’organisation de l’aviation civile internationale, s’engagent à renforcer les liens de coopération technique entre les deux pays dans le domaine de l’aviation civile.

La coopération entre les deux parties est basée sur l’achèvement d’un programme de travail et de partenariat qui comprend les politiques et les économies du transport aérien, les législations et règlements relatifs à l’aviation civile, la sécurité aérienne, la sécurité de l’aviation civile, les services de navigation aérienne et la protection de l’environnement.

La coopération concerne aussi la protection des droits des passagers, les services de recherche et de sauvetage, les enquêtes sur les accidents de l’aviation civile, les programmes pour soutenir les compétences des ressources humaines et les moyens matériels, les infrastructures aéroportuaires, ainsi que les programmes de jumelage entre administrations et aéroports et les projets de partenariat public-privé.

Ce partenariat sera concrétisé à travers l’échange d’expériences dans le domaine de l’aviation civile, visites d’études, programmes de formation spécialisés et l’organisation de séminaires.

Concernant la deuxième convention, liant l’office national des aéroports et l’office tunisien de l’aviation et des aéroports, elle porte sur la coopération dans le domaine des aéroports et des services de navigation aérienne.

Ce document porte sur l’échange d’informations et d’expériences dans le domaine des aéroports et des services de navigation aérienne, la détermination du cadre et des orientations générales de la coopération bilatérale entre les deux parties, la promotion d’une action commune dans les domaines des aéroports et des services de navigation aérienne, ainsi que la coopération technique et scientifique dans divers domaines.

Aux termes de cette convention, les deux parties s’engagent à coopérer dans les domaines du développement de l’infrastructure aéroportuaire, la réalisation et la gestion des projets structurants, la réalisation de centres logistiques pour le fret aérien et des Aerocity.

Le développement de l’industrie aéronautique à proximité des aéroports et la valorisation de l’immobilier, ainsi que la gestion des flux, la garantie de la qualité et l’efficacité des activités déléguées dans un cadre contractuel, l’échange d’expériences dans le domaine de la sécurité aéroportuaire, les systèmes de gestion de la sécurité et du partenariat public-privé lié aux aéroports figurent aussi parmi les objectif de cette convention.

Notons que Bourita s’est entretenu, mardi à Tunis, avec son homologue tunisien, Khémaies Jhinaoui, des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines.