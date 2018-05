Les raisons qui expliquent la flambée des prix du poisson au Maroc

« Les propriétaires de bateaux de pêche sont contraints, par la loi, de vendre leurs produits dans les ports par l’entremise de l’Office national des pêches », a-t-elle précisé, assurant que le prix des sardines varie entre un montant minimal de 3 dirhams et maximal de 8 dirhams, et ce avant et durant le mois sacré ».

Selon la Fédération, la flambée des prix est principalement due aux intermédiaires du commerce du poisson scrupuleux qui s’adonnent à des pratiques malhonnêtes, en monopolisant ces marchandises et profitant de ces occasions, où la demande est si élevée, pour augmenter le prix aux dépens des consommateurs et des armateurs des bateaux de pêche.