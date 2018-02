Les produits de la pêche ont le vent en poupe au Maroc

Les produits de la pêche côtière et artisanale commercialisés en première vente se sont élevés à 1.310.494 tonnes en 2017, pour une valeur de 7,3 milliards de dirhams en progression de 6% en valeur par rapport à l’année dernière, a annoncé l’Office national des pêches (ONP) à l’occasion de la tenue, mercredi, de son Conseil d’administration.

Réuni à Agadir sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, en présence de de la Secrétaire d’Etat à la Pêche maritime, Mbarka Bouaida, le Conseil a passé en revue les indicateurs d’activité au titre de l’année 2017 et approuvé le plan d’action ainsi que le budget au titre de l’exercice 2018.

L’ONP indique dans un communiqué que le plan d’action vise à consolider la contribution de l’Office au développement durable du secteur de la pêche ainsi qu’à l’amélioration de sa compétitivité, conformément aux objectifs de la stratégie Halieutis, relevant que les interventions s’articuleront principalement autour de la poursuite du programme de renforcement et de modernisation du réseau et du dispositif de commercialisation des produits de la pêche. Les investissements réalisés pour la mise en œuvre des différents chantiers structurants découlant de cette stratégie se sont traduits par des acquis concrets et mesurables, a-t-il ajouté, citant notamment la réalisation de 12 halles de nouvelle génération, dont celles de Tanger, en cours d’opérationnalisation et de Casablanca et Essaouira, dont la réalisation est en cours.

Ces infrastructures modernes, qui répondent aux meilleurs standards internationaux en termes d’équipements, d’organisation et d’hygiène, permettent de mieux préserver la qualité des produits et favorisent la fluidité et la transparence des transactions commerciales.

L’Office souligne en outre que le réseau des marchés de gros au poisson, ayant pour objectif de mieux organiser la 2ème vente des produits de la pêche et de rapprocher les produits de la mer des consommateurs, continuera à être renforcé par la mise en exploitation du marché de gros d’Inezgane et l’achèvement de la construction des marchés de gros au poisson de Tétouan et de Tanger. Ce réseau compte aujourd’hui 10 marchés de gros au poisson répartis sur le territoire.

Il note, d’autre part, que l’exécution du plan de développement du littoral, mené par le ministère vise à renforcer les infrastructures dédiées à la pêche artisanale et à améliorer les conditions économiques et sociales des marins pêcheurs, faisant observer que ce plan a permis, à ce jour, de réaliser plus de 40 villages de pêche (VDP) et Points de débarquement aménagés (PDA).

L’Office, poursuit le communiqué, continuera à mettre en œuvre sa politique de mise à niveau et de maintenance des infrastructures et équipements en vue d’assurer des conditions sanitaires optimales et généraliser l’agrément sanitaire à l’ensemble des halles et marchés de gros au poisson qu’il gère.

En outre, afin de renforcer le dispositif de sécurité au sein des superstructures et espaces gérés par l’ONP, et suite au déploiement en 2017 du système de vidéosurveillance au niveau de 10 sites, reliés au centre de supervision aménagé au niveau du siège de l’Office, il est prévu, en 2018, d’élargir la couverture à une vingtaine de nouveaux sites.

En matière de développement durable, l’Office assure que ses interventions continueront à être marquées par le recours aux énergies renouvelables, notamment solaires, pour mieux servir les sites non connectés au réseau public d’électricité, soulignant qu’après le succès des expériences d’Aftissat et de Lamhiriz, il est prévu d’équiper, en 2018, une dizaine d’autres sites.

Il est également envisagé d’introduire la technologie de dessalement d’eau de mer pour assurer, de façon continue, l’approvisionnement en eau de certains sites de pêche, a-t-il fait savoir.