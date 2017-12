L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Cependant, la séance a été levée et la cour a annoncé le renvoi de l’affaire au 6 janvier prochain. Le principal accusé dans l’affaire de cet abominable meurtre serait une infirmière, qui aurait tué un homme, d’une soixante dizaine d’années, de nationalité française en juin dernier. Après l’avoir tué, celle-ci aurait disséqué et coupé le corps en petits morceaux, avant de s’en débarrasser.