L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

D’après le ministère, cette nouvelle mesure rentre dans le cadre du respect du code de la route et de la protection des piétons et des conducteurs.

Les centres de visites techniques des véhicules ont reçu une circulaire du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’eau, avisant que tout véhicule portant des pare-buffles n’aura pas de PV favorable et nécessitera une visite complémentaire en cas de non-enlèvement.