Les Marocains les plus influents du monde arabe selon « Global Influence »

« Bien que l’islam continue de jouer un rôle important dans les débats arabes, les intellectuels peuvent exercer une influence bien au-delà des discours théologiques. Ceci est illustré par ce classement des leaders d’opinion dans le monde arabe », explique Global Influence.

Le centre de recherche suisse Global Influence a récemment publié une liste des 112 personnalités arabes les plus influentes en 2017. Parmi ces personnalités, on retrouve six Marocains. Il s’agit tout d’bord du Cheikh Said Al Kamali, savant et jurisconsulte qui arrive en 48ème position, ainsi que du philosophe Taha Abderrahman, en ème position.

La liste comprend également le conseiller du roi Mohammed VI, André Azoulay, qui arrive en 71ème position. Quant au jeune youtubeur et blogeur Amine Raghib, il occupe le 74èmerang.

En 93ème position, on retrouve l’homme politique affilé au PJD Abou Zaid Al Idrissi et, enfin, en 107e position, figue Nasser Zefzafi,le leader du Hirak du Rif.

Global Influence a choisi une méthode originale pour élaborer ce classement. Ce centre suisse est convaincu que chaque personne qui influence les gens laisse forcément des traces dans leurs idées et, surtout, leur manière de communiquer et de consommer l’information.

« Nous utilisons le logiciel Coolhunting fourni par Galaxyadvisors. Ce logiciel ne mesure pas seulement celui qui parle le plus fort, c’est-à-dire qui a le plus de « J’aime » ou d’adeptes, mais il peut également calculer « l’ampleur des relations entre les personnes concernées ». « Notre étude a impliqué des centaines de personnes du monde entier en tenant en compte d’Internet et des réseaux sociaux, précise Global Influence.

Chaimaa Habab