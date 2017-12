Les looks du roi Mohammed VI en 2017 (photos)

Les looks du roi ont fait l’actu de l’année 2017, aussi bien au Maroc qu’à l’International. En visite officielle lors de ses déplacements africains ou lors de ces visites privées, aux Etats-Unis et en France, les photos du Souverain ont fait le buzz sur la toile.

Que ce soit avec des admirateurs ou des stars, il a toujours surpris les internautes avec des styles différents.

La chaine TV5 Monde avait d’ailleurs indiqué en mars dernier que « le look de Mohammed VI est un look moderne et branché, qui casse avec les codes de la monarchie ». Voici notre sélection de l’année.





Le roi avec DJ Snake à Rabat

Mohammed VI et la princesse Lalla Salma, dans une boutique à Marrakech

Le roi lors de l’inauguration du projet d’extension de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, le 20 octobre.

Le roi à Abu Dhabi, le 7 novembre dernier

Le roi et le chanteur Maître Gims, le 7 février

Le roi et le styliste Paté Ouédraogo, le 1er mars en Côte d’Ivoire

Avec Cheikh Abdellah Ben Hamad Al-Thani et Nasser Bourita à Doha, le 12 novembre

Mohammed VI et Mohamed Izzat Khattab, chef du parti « Syrie pour tous », le 15 décembre à Paris

Mohammed VI et la princesse Lalla Salma, dans les rue de Paris le 23 septembre

Avec le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, le président Emmanuel Macron et Brigitte Macron lors de la cérémonie d’ouverture du Louvre d’Abou Dhabi, le 8 novembre

Le roi Mohammed VI, le prince héritier Moulay El Hassan et le président Emmanuel Macron à l’Elysée le 12 décembre

Le roi Mohammed VI à Paris le 10 mai