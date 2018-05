Les joueurs du Raja agressés par leurs supporters (Vidéo et photos)

Après la défaite, le 2 mai, du Raja de Casablanca face au Rapide Oued Zem (3-1), le bus des Verts a été la cible de jets de pierres lancés par quelques supporters du club casablancais. Les vitres et la porte du véhicule ont été saccagées.

L’attaque a également causé la blessure de plusieurs joueurs, dont Abdelkabir Al Wadi, Mohcine Yajour et Mahmoud Benhablib.

Certains joueurs ont même rapporté que les mis en cause, ont essayé de déstabiliser le chauffeur du bus, qui a fini par reprendre le contrôle du véhicule et ainsi, éviter le drame de justesse.

A l’issue de la rencontre entre le Raja de Casablanca et le Rapide Oued Zem, le défenseur des Verts Badr Banoun n’a pas caché sa colère dans une déclaration à « Dima dima Raja ». « Ce qui s’est passé est honteux… Est-ce le prix de nos sacrifices ? Non seulement on n’est pas payé, mais vous nous faites subir cela? » avant d’ajouter « Voulez-vous que mon fils perde son père et soit orphelin pour le restant de ses jours? ».