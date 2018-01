Les ingrédients de la vie découverts dans une météorite tombée au Maroc

En 1998, deux météorites s’écrasent, une au Texas et l’autre au Maroc. Après des années de recherches, les scientifiques trouvent alors des « éléments de vie ». « Ce sont les premières météorites qui contiennent de l’eau qui daterait de 4,5 milliards d’années et un mélange de composés organiques complexes tels que des hydrocarbures et des acides aminés », précise l’étude .

C’est une découverte étonnante. Et le plus hallucinant dans l’histoire, c’est que le Maroc est concerné.