Les habitants d’El Jadida sous le choc après une sordide histoire de meurtre

L’enquête a permis l’arrestation de l’épouse de la victime accusée d’avoir participé à ce crime ainsi que l’auteur principal de cet acte criminel, ajoute la DGSN. Ce dernier a des antécédents judiciaires pour vol et coup et blessures. Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête.

L’enquête révèle l’implication de l’épouse de la victime et de son voisin de 33 ans dans la préparation et l’exécution de ce crime abject à l’aide d’une arme blanche pour des motifs de vol et d’adultère, indique la DGSN.