Renforcement sécuritaire dans les aéroports du Maroc

Des rapports sécuritaires alertent sur l’éventualité de différents risques menaçant les aéroports marocains. Pour contrecarrer tout potentiel danger, des cellules de crises ont été créées, rapporte le quotidien Al Massae de ce lundi 7 mai.

Celles-ci se composent, d’après une source concordante du journal, de forces de l’ordre, de brigades de la gendarmerie royale, d’éléments de la protection civile, ainsi que de toutes les parties prenantes intervenant en cas d’alerte générale.

La même source affirme que les Forces royales air seront de la partie et ce, pour la première fois, au sein de ces cellules de crise exerçant dans les grands aéroports du Royaume, à l’instar de l’aéroport Mohammed V de Casablanca et celui de Rabat-Salé.

Dans ce cadre, un programme a été établi, concernant toutes les parties prenantes, afin d’évaluer l’efficience des règles de sécurité à l’intérieur des aéroports marocains, ainsi que leur harmonisation. A cet effet, des exercices sont prévus et visent l’intervention de brigades spéciales, en cas de besoin, ce qui constitue également une première pour nos aéroports.

Ainsi, une réunion de la cellule de crise a eu lieu à la direction de l’aéroport Rabat-Salé entre toutes les composantes concernées. Un exercice de simulation de prise d’otages a été fait et c’est un élément de la gendarmerie royale qui a été chargé de mener les pourparlers avec de fictifs auteurs. Le déroulement de ces négociations a été enregistré dans le but d’évaluer les arguments utilisés et leur impact sur une possible intervention sécuritaire ou une renonciation des preneurs d’otages à leur dessein. De même que l’exercice de simulation a comporté la présence d’équipes médicales.

Tout cela entre dans le cadre du Programme national de sûreté relative à la protection de l’aviation civile, sous l’égide de la Direction de l’aéronautique civile, rattaché au ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique. Ceci, en collaboration étroite avec tous les partenaires dont la mission est la sécurité des aéroports. Et celui de Rabat-Salé a été choisi cette année comme terrain d’expérimentation de cette importante opération sécuritaire.

Larbi Alaoui

