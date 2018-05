Les détails sur le business florissant de DSK depuis le Maroc

Et d’ajouter qu’à partir de 2016, « les deux hommes travaillent sur la promotion du plan Tunisie 2020, organisant des roadshows pour attirer les investisseurs étrangers. (…) La même année, DSK et Mollof prospectent aussi au Congo. Ils cherchent alors à se positionner sur les négociations entre l’Etat et le géant du négoce Glencore. Mais DSK choisit de faire cavalier seul sur le continent, au grand dam de Mollof, qui a depuis coupé les ponts ».

« C’est au printemps 2013, après s’être sorti de l’affaire du Sofitel de New York, que le pestiféré crée sa société. Deux personnes lui tendent alors la main. Le premier est un financier franco-israélien, Thierry Leyne, avec qui il monte le groupe Leyne Strauss-Kahn & Partners (LSK), une aventure qui va virer à la tragédie. Le second est un autre financier, d’origine bulgare, Wladimir Mollof, à la tête de la banque d’affaires Arjil », note le média.