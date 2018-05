Les détails de la tentative d’agression sur un imam à Casa

Selon des sources de Le Site Info, l’homme qui s’est introduit jeudi dernier dans la mosquée Al Andalous pendant la prière de Tarawih en criant « l’imam l’imam », présentait des signes de troubles mentaux et ne portait aucune arme blanche. Ce qui prouve que le mis en cause n’avait pas l’intention d’agresser l’imam Laayoun El Kouchi, selon la même source.

