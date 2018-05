Les conventions signées ce lundi devant le roi à Rabat

Le roi Mohammed VI a présidé, ce lundi au Palais Royal de Rabat, la cérémonie de présentation des programmes de valorisation des anciennes médinas de Rabat et de Marrakech et du programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès, ainsi que la signature des conventions y afférentes.

A cette occasion, le Souverain a ordonné l’élaboration de la 3ème phase du programme d’habitats menaçant ruine, faisant partie intégrante du programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Casablanca pour une enveloppe globale de 300 millions de dirhams.

Élaborés conformément aux Hautes instructions Royales, ces programmes de nouvelle génération ont pour objectifs la valorisation de ces anciennes médinas, l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants, la préservation de leur patrimoine architectural, matériel et immatériel, et la promotion de leur richesse culturelle authentique.

Au début de cette cérémonie, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a souligné, dans une allocution prononcée devant le roi, que ces programmes, qui procèdent d’une approche participative, viennent conforter les projets de réhabilitation des anciennes médinas de Rabat, Marrakech et Fès.

Ainsi, le programme de valorisation de l’ancienne médina de Rabat vient s’ajouter aux multiples actions et projets entrepris dans le cadre des programmes «Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture» et ayant permis la restauration de remparts, de portes historiques, de mosquées et Zaouiyas, la réhabilitation des Foundouks traditionnels, la réalisation de terrains de proximité et d’espaces verts, outre le traitement des édifices menaçant ruine, a précisé le ministre.

Pour sa part, la ville ocre, a ajouté Laftit, a connu, dans le cadre du programme «Marrakech, cité du renouveau permanent» et de celui relatif à la lutte contre l’habitat menaçant ruine, le traitement de plus de 4.000 édifices, la réhabilitation des quartiers El Mellah, Ezrayeb, du cimetière «Achouhada», ainsi que la mise en valeur des circuits touristiques et spirituels de l’ancienne médina de Marrakech.

Au sujet de la capitale spirituelle du Royaume, Laftit a souligné qu’elle a bénéficié de la même sollicitude royale à travers la réalisation des programmes de restauration des monuments historiques et de traitement des bâtiments menaçant ruine, notant que ces programmes de réhabilitation avaient porté sur la restauration de 27 monuments historiques, notamment des médersas, des foundouks, des ponts, des souks, des tanneries, et des bordjs.

Ces programmes, qui ont bénéficié à plus de 1.600 personnes (artisans, commerçants, et étudiants), ont permis le traitement de plus de 2.200 édifices menaçant ruine dans l’ancienne médina de Fès, a-t-il précisé.

Selon le ministre de l’Intérieur, le nouveau programme de valorisation de l’ancienne médina de Rabat est doté d’une enveloppe budgétaire de l’ordre de 325 millions de dirhams, avec une contribution du Fonds Hassan II Pour le développement Economique et Social de près de 250 millions de dirhams.

Le programme de valorisation de l’ancienne médina de Marrakech nécessite, pour sa part, une enveloppe de l’ordre de 484 millions de dirhams. Le Fonds Hassan II Pour le développement Economique et Social y contribue à hauteur de 150 millions de dirhams, a précisé Laftit, notant que le programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès mobilisera près de 583 millions de dirhams, dont 100 millions à titre de la contribution du Fonds Hassan II Pour le développement Economique et Social.

Le ministre de l’Intérieur a, à cette occasion, indiqué que le roi Mohammed VI a ordonné l’élaboration de la 3ème phase du programme d’habitats menaçant ruine, faisant partie intégrante du programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Casablanca et dotée d’une enveloppe globale de 300 millions de dirhams financée par le Fonds Hassan II Pour le développement Economique et Social.

Le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid, dans une allocution similaire, a fait observer que ces programmes de valorisation visent le renforcement de la dynamique de développement que connaissent ces anciennes médinas, leur attractivité touristique et culturelle, la promotion de leur patrimoine civilisationnel et humain, outre l’amélioration des revenus des artisans et le développement de l’économie sociale.

Sajid a, à ce propos, affirmé que le programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès (2018-2023) porte sur la réhabilitation de 39 sites historiques d’activités économiques (Foundouks, ateliers, souks) et de 10 mosquées et écoles coraniques, et la valorisation de 11 sites historiques (horloge à eau, musée de la culture juive), la restauration de Dar Al Makina, outre l’aménagement de 8 parkings, la rénovation du système de signalisation et la mise en place d’un système d’information électronique pour le renforcement de l’offre touristique.

Le ministre a également fait savoir que le programme de valorisation de l’ancienne médina de Marrakech (2018-2022) prévoit notamment la valorisation des monuments historiques, le renforcement du système de signalisation et du réseau d’éclairage, la mise en place de plateformes interactives d’informations touristiques, et l’aménagement d’espaces publics et de 6 parkings, dont deux souterrains.

Le programme de valorisation de l’ancienne médina de Rabat (2018-2021) portera sur l’aménagement de la Place Bab El Had et des Places proches du marché central, le renforcement du système de signalisation, la mise en place de plateformes interactives d’informations touristiques, le revêtement des ruelles (8 km), et la création de deux parkings souterrains à Bab El Had et Bab Chellah, d’une capacité totale de 1.090 places, a-t-il dit.

A cette occasion, le roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature de trois conventions de partenariat et de financement relatives, respectivement, au programme de mise en valeur de la médina de Marrakech, au programme complémentaire de mise en valeur de la médina de Fès, et au programme de mise en valeur de la médina de Rabat, ainsi que d’une convention relative à la préparation de la 3ème phase du programme d’habitats menaçant ruine (programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Casablanca).

Au terme de cette cérémonie, le Souverain a offert une réception en l’honneur des personnalités présentes.