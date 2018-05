Les chiffres chocs de la criminalité à Fès

Le responsable sécuritaire a également fait part de l’arrestation durant la même période de 7.254 individus impliqués dans des affaires de trafic des drogues et la saisie de 239 kg de chira, 1,7 kg de cocaïne, 408 kg de kif, 489 kg de tabac et 18.023 comprimés psychotropes.

