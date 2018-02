Les Casablancais dénoncent les factures « trop salées » de Lydec

Les Casablancais n’en peuvent plus de la cherté des factures d’eau et d’électricité et le font savoir. Une pétition en ligne a ainsi été lancée le 5 février pour dénoncer les hausses inexpliquées des factures de la Lydec .

