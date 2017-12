Légalisation de documents: exit les interminables files d’attente au Maroc

Bonne nouvelle pour les citoyens désirant, pour des raisons personnelles ou professionnelles, légaliser un quelconque document! A partir du 2 janvier prochain, rapporte le quotidien Al Ahdat Al Maghribia, finies les longues files d’attente dans les arrondissements et autres municipalités du Royaume.

En effet, le gouvernement d’El Othmani, sur hautes instructions royales datant de septembre dernier, a promulgué le décret se rapportant aux nouvelles dispositions concernant le mode de légalisation de signatures et de copies conformes aux documents administratifs. La procédure défunte qui pouvait prendre des heures, voire des journées, sera donc, enfin, réduite à un simple tour de main. Ce ne sera plus exclusivement, du ressort des seuls arrondissements et municipalités, mais auprès de toutes les administrations publique étatiques. Et ce, gratuitement et en un temps record.

A signaler que d’ores et déjà, selon des témoignages dignes de foi de R’batis, cette facilitation tant espérée des procédures de la légalisation de signatures et des copies conformes a été constatée, au grand soulagement de citoyens, notamment en ce qui concerne l’arrondissement du quartier Al Mohit (l’Océan) de la capitale.

Alors, exit les longues files d’attente et les tracas administratifs d’antan aux quatre coins du Royaume!

Larbi Alaoui