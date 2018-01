L’eau de Rabat est-elle polluée? Charafat Afilal répond

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau se veut rassurante quant aux rumeurs circulant sur les eaux polluées. Rappelons que des médias, comme les réseaux sociaux, avaient sonné l’alarme et vivement recommandé aux citoyens de Rabat-Salé-Kénitra de ne pas boire l’eau du robinet. Des messages sur WathsApp avaient circulé, en français et en arabe, faisant recommandations et avertissements inquiétants.

Mais Charafat Afilal affirme que les eaux provenant du barrage Sidi Mohamed Benabdellah ne sont aucunement polluées, potables aussi bien à boire que pour les autres utilisations quotidiennes. La secrétaire d’Etat s’inscrit donc en faux contre les rumeurs alarmantes et alarmistes sur les eaux usées et polluées et provenant de l’établissement pénitentiaire El Arjat, dans les environs de la ville de Salé.

Lors de la réunion de la Commission des Infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement, tenue sous l’Hémicycle, pour justement débattre de ce problème, Afilal a tenu à préciser que toutes les analyses concernant les étapes du cycle de l’eau, de son parcours jusqu’au robinet, ont été concluantes. « La qualité de l’eau est conforme aux normes reconnues (ndlr: celles de l’OMS sur l’eau potable) et n’a été affectée par aucun changement », a assuré la secrétaire d’Etat.

Expliquant la fuite des eaux usées des prisons locales El Arjet 1 et El Arjet 2 vers le barrage Sidi Mohamed Benabdellah, elle a minimisé leur impact sur la qualité de l’eau potable, sachant qu’il s’agit de 200 000 m3 d’eaux usées annuellement et dépassant la capacité des stations dépuration en comparaison avec la capacité du barrage de plus de 700 millions de m3. La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau a également explicité les diverses mesures prises par toutes les parties prenantes, aussi bien concernant la qualité de l’au potable que la station dépuration des prisons El Arjat 1 et El Arjet 2, qui sera fin prête d’ici un trimestre.

Larbi Alaoui