Le tunnel entre le Maroc et l’Espagne verra-t-il le jour?

Le projet de tunnel reliant l’Europe à l’Afrique à travers le détroit de Gibraltar refait surface après les déclarations du président de la Société espagnole pour l’étude de la communication à travers le détroit de Gibraltar SA (Secegsa), Rafael Garcia-Monge Fernandez.

Ce dernier a révélé lors d’une conférence à Algésiras que ce projet est « toujours d’actualité », ajoutant qu’une étude de l’Université de Zurich, en Suisse, a estimé qu’il est tout à fait « réalisable malgré certaines complications ».

D’après nos confrères du huffpost qui rapportent une information de Diario De Cadiz, le responsable a ainsi souligné que les deux continents peuvent être reliés par un tunnel de 38 km de long qui comportera 475 mètres de profondeur. Toutefois, la société aurait du mal, selon lui, à creuser dans des parties du sol.

Mais le plus important est que le financement du tunnel pose problème, explique-t-il, soulignant qu’en plus des gouvernements espagnol et marocain, l’Union européenne est censée sortir de l’argent de sa poche. Fernandez a ajouté que des capitaux privés doivent être proposés pour la réussite de ce projet.

Par ailleurs, il a livré les résultats d’une ancienne étude qui avait annoncé que la construction du tunnel allait coûter environs huit milliards d’euros. « Un budget surestimé », selon lui.

D’après une autre étude, le trajet du tunnel pourrait être de 30 minutes avec un trafic d’environ 9,6 millions de passagers, et 7,4 millions de tonnes de marchandise par an. L’étude avance que le tunnel devrait voir le jour à l’horizon 2030. Il y a quelques années, le gouvernement marocain avait indiqué que le tunnel sous-marin devant relier le Maroc et l’Espagne est « le projet du siècle sur lequel les pays de la région devraient se pencher sérieusement ». On attend toujours.

N.M.