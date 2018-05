Le tram de Casablanca change ses horaires pour Ramadan

Aussi, des fréquences de 5min30 à 8min30 seront appliquées la semaine, sur la ligne principale entre 7H00 et 19H30, alors que cette fréquence variera entre 10 et 15 min les week-ends sur le même tronçon.

Durant la semaine, les premiers et derniers départs des terminus seront les suivants: Sidi Moumen 5H45/23H27, Ain Diab 6H18/00h56 et Facultés 06h20/ 00h44.