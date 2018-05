Le tram de Casablanca bientôt paralysé ?

Le personnel de Casa-Transports menace de faire grève au cas où la direction continuerait à faire la sourde oreille à ses revendications salariales. Surtout après le refus des responsables de poursuivre le dialogue entamé il y a quelques semaines de cela, ce qui est considéré par les concernés comme une fuite en avant. Selon le quotidien Akhbar Al Yaoum de ce jeudi 24 mai, les conducteurs de tramways, ainsi que les autres employés de la société, ont décidé de porter des brassards rouges pendant deux jours (hier et aujourd’hui), comme première action de leur mouvement revendicatif. Ce premier pas est le signe avant coureur de ce qu’endurent les membres du personnel de Casa-Transports comme aléas dans l’exercice de leur travail quotidien. Ils dénoncent des conditions difficiles, des comportements « abusifs et humiliants de certains responsables », entre autres choses qui compromettent leur avenir professionnel au sein de la société. De même, ajoute le journal, l’action revendicative des personnels du tram a également pour raison le gel des salaires depuis déjà cinq ans et la politique de fuite en avant de la société consistant à se diriger vers la diminution du nombre de ses employés. L.A

