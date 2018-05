Le silence du gouvernement traduit une participation tacite au boycott (analyse)

Le gouvernement continue a faire la sourde oreille concernant la campagne de boycott « Mo9ati3oune », lancée sur Facebook depuis déjà plusieurs jours et ayant l’adhésion unanime de presque tous les Marocains. Et ni le chef de gouvernement, Saaddine El Othmani, ni le porte-parole et ministre, Mustapha El Khalfi, ni Lahcen Daoudi, ministre délégué aux Affaires générales, n’ont parlé de la campagne. Ils refusent de répondre à toute question se rapportant au boycott. Tous les trois, est-il besoin de le rappeler, appartiennent au Parti de la Justice et du Développement.

Le politologue Rachid Lazrak, estime que ce motus et bouche cousue opposé aux questions des médias nationaux, confirmé par les déclarations du porte-parole du gouvernement, est anticonstitutionnel et est considéré comme faisant fi du principe de la responsabilité lié à la reddition des comptes.

De même que le Pr.Lazrak n’hésite pas à ajouter que c’est Lahcen Daoudi, ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des Affaires générales et de la gouvernance, qui se doit de suppléer le gouvernement, en tant que responsable du secteur, et de répondre aux interrogations des citoyens. Ceci, dans le strict respect de la Constitution garantissant le droit d’accès à l’information.

« Les trois sociétés visées par le boycott exploitent-elles vraiment les citoyens par la cherté des prix de leurs prix? Et si le fait est avéré, quelles mesures compte prendre le gouvernement à leur égard? », s’interroge Lazrak.

Le Pr. Lazrak va encore plus loin dans son analyse en qualifiant le silence du gouvernement de « participation tacite » à la campagne de boycott. Ce qui ne manquera pas d’avoir des répercussions négatives sur la population, sur l’économie marocaine, ainsi que sur les investisseurs étrangers. Ces derniers, regrette-t-il, éviteront dorénavant d’investir dans nos murs par crainte d’une « complicité du gouvernement » dans le boycott et de son incapacité à protéger les sociétés et le secteur entrepreneurial.

Larbi Alaoui

Sur le même thème