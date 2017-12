Le roi présidera une veillée religieuse à la mémoire de feu Hassan II

« Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera au Mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse à l’occasion du 19è anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, et ce demain jeudi 09 Rabie II 1439 de l’Hégire, correspondant au 28 décembre 2017.

